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Во Львове в День Победы появились антисемитские листовки

Большинство плакатов убрали случайные прохожие, а еврейская община обратилась в полицию с требованием возбудить уголовное дело.

10 мая 2021, 09:36
<p>Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/UJCUkraine/345" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОЕОУ | ОЄОУ | UJCU</a></p>

Фото © Telegram-канал ОЕОУ | ОЄОУ | UJCU

Представители организации "Галицкая молодёжь" 9 Мая расклеили на улицах Львова листовки антисемитского содержания. Об этом сообщили в Объединённой еврейской общине Украины.

"9 Мая были расклеены листовки ксенофобского содержания, на которых, кроме всего прочего, нарисована зачёркнутая звезда Давида, что является проявлением антисемитизма", — говорится в телеграм-канале общины.

Также на плакатах был изображён кельтский крест. Отмечается, что большинство листовок убрали случайные прохожие.

Организация обратилась в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

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9 Мая на Украине прошло достаточно неспокойно. Например, в Киеве 16-летний националист зиганул перед ветераном, однако полиция не сразу составила на него протокол. Также в столице Украины полицейские попытались задержать бабушек-ветеранов за портрет маршала Жукова, а в Одессе из-за его портрета радикалы напали на женщину, после чего её же задержали полицейские.

Накануне на Украине отмечали День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, который сменил День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Эти изменения Рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики декоммунизации.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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