Во Львове в День Победы появились антисемитские листовки
Большинство плакатов убрали случайные прохожие, а еврейская община обратилась в полицию с требованием возбудить уголовное дело.
Фото © Telegram-канал ОЕОУ | ОЄОУ | UJCU
Представители организации "Галицкая молодёжь" 9 Мая расклеили на улицах Львова листовки антисемитского содержания. Об этом сообщили в Объединённой еврейской общине Украины.
"9 Мая были расклеены листовки ксенофобского содержания, на которых, кроме всего прочего, нарисована зачёркнутая звезда Давида, что является проявлением антисемитизма", — говорится в телеграм-канале общины.
Также на плакатах был изображён кельтский крест. Отмечается, что большинство листовок убрали случайные прохожие.
Организация обратилась в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по факту произошедшего.
9 Мая на Украине прошло достаточно неспокойно. Например, в Киеве 16-летний националист зиганул перед ветераном, однако полиция не сразу составила на него протокол. Также в столице Украины полицейские попытались задержать бабушек-ветеранов за портрет маршала Жукова, а в Одессе из-за его портрета радикалы напали на женщину, после чего её же задержали полицейские.
Накануне на Украине отмечали День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, который сменил День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Эти изменения Рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики декоммунизации.
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