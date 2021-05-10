Во Львове в День Победы появились антисемитские листовки

Представители организации "Галицкая молодёжь" 9 Мая расклеили на улицах Львова листовки антисемитского содержания. Об этом сообщили в Объединённой еврейской общине Украины.

"9 Мая были расклеены листовки ксенофобского содержания, на которых, кроме всего прочего, нарисована зачёркнутая звезда Давида, что является проявлением антисемитизма", — говорится в телеграм-канале общины.

Также на плакатах был изображён кельтский крест. Отмечается, что большинство листовок убрали случайные прохожие.

Организация обратилась в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Накануне на Украине отмечали День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, который сменил День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Эти изменения Рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики декоммунизации.

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