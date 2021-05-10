"Выглядят убийственно": За рубежом оценили российские истребители Су-57
Пользователи отметили крутой звук самолётов, а также добавили, что они станут достойным противником ВВС США.
Су-57 во время Парада Победы. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Иностранцы оценили российские истребители Су-57, которые стали одними из участников воздушной части Парада Победы в Москве. Мнением о самолётах поделился американский военный эксперт Х.И. Саттон.
"Должен сказать, красивый самолёт. "Сухие" вообще выглядят убийственно", — написал он в "Твиттере".
Его реакцию разделили и подписчики, назвав Су-57 самым красивым созданием опытно-конструкторского бюро имени П.О. Сухого. Также пользователи отметили и "крутой" звук истребителя.
"Всё понравилось! Всё замечательно!" Ветераны поделились с Лайфом впечатлениями от Парада Победы на Красной площади
А один из комментаторов написал, что этот российский самолёт будет достойным противником ВВС США. Другой пользователь поддержал его посыл, заметив, что за 20 лет РФ модернизировала большую часть арсенала и стала очень опасным соперником.
Ранее Лайф сообщал, что лётчики на Су-57 получат возможность видеть "сквозь самолёт", ведь картинка будет проецироваться на забрало их уникального шлема.
Выбор редакции
Лётчики на Су-57 получат возможность видеть "сквозь самолёт"
"Изъянов нет": Ветеран проверил состояние танка Т-34 перед парадом в Новокузнецке
СЖР назвал Украину опасной для журналистов страной после избиения стрингера Ruptly
Во Львове в День Победы появились антисемитские листовки
Врач дал советы россиянам по сбору отпускной аптечки
Комментариев: 0