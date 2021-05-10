"Выглядят убийственно": За рубежом оценили российские истребители Су-57

Иностранцы оценили российские истребители Су-57, которые стали одними из участников воздушной части Парада Победы в Москве. Мнением о самолётах поделился американский военный эксперт Х.И. Саттон.

"Должен сказать, красивый самолёт. "Сухие" вообще выглядят убийственно", — написал он в "Твиттере".

Его реакцию разделили и подписчики, назвав Су-57 самым красивым созданием опытно-конструкторского бюро имени П.О. Сухого. Также пользователи отметили и "крутой" звук истребителя.

А один из комментаторов написал, что этот российский самолёт будет достойным противником ВВС США. Другой пользователь поддержал его посыл, заметив, что за 20 лет РФ модернизировала большую часть арсенала и стала очень опасным соперником.

Ранее Лайф сообщал, что лётчики на Су-57 получат возможность видеть "сквозь самолёт", ведь картинка будет проецироваться на забрало их уникального шлема.

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