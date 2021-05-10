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"Выглядят убийственно": За рубежом оценили российские истребители Су-57

Пользователи отметили крутой звук самолётов, а также добавили, что они станут достойным противником ВВС США.

10 мая 2021, 09:14
<p>Су-57 во время Парада Победы. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Су-57 во время Парада Победы. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Иностранцы оценили российские истребители Су-57, которые стали одними из участников воздушной части Парада Победы в Москве. Мнением о самолётах поделился американский военный эксперт Х.И. Саттон.

"Должен сказать, красивый самолёт. "Сухие" вообще выглядят убийственно", — написал он в "Твиттере".

Его реакцию разделили и подписчики, назвав Су-57 самым красивым созданием опытно-конструкторского бюро имени П.О. Сухого. Также пользователи отметили и "крутой" звук истребителя.

"Всё понравилось! Всё замечательно!" Ветераны поделились с Лайфом впечатлениями от Парада Победы на Красной площади

"Всё понравилось! Всё замечательно!" Ветераны поделились с Лайфом впечатлениями от Парада Победы на Красной площади

А один из комментаторов написал, что этот российский самолёт будет достойным противником ВВС США. Другой пользователь поддержал его посыл, заметив, что за 20 лет РФ модернизировала большую часть арсенала и стала очень опасным соперником.

Ранее Лайф сообщал, что лётчики на Су-57 получат возможность видеть "сквозь самолёт", ведь картинка будет проецироваться на забрало их уникального шлема.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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