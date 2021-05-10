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В порт Одессы впервые за 13 лет вошёл американский фрегат

Ранее в акватории Чёрного моря прошли учения с участием кораблей ВМС Украины и США.

10 мая 2021, 09:01
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavyEurope/status/1391629086028668931/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">USNavyEurope</a></p>

Фото © Twitter / USNavyEurope

Сегодня утром американский сторожевой корабль береговой охраны Hamilton зашёл в порт Одессы. Об этом сообщает пресс-служба командования 6-го флота США.

"Корабль Hamilton въезжает в Одессу для запланированного посещения порта после завершения учений по взаимодействию с Военно-морскими силами Украины и Министерством обороны", — отмечает командование на своей странице в "Твиттере", пост о прибытии судна сопровождается хештегом "вместе сильнее".

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Как уже сообщал Лайф, корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные учения в акватории Чёрного моря. Как уточнила погранслужба Незалежной, американский и украинский корабли отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. При этом в ведомстве указали, что за судами в Чёрном море следил российский флот и тем самым якобы нарушил международное морское право.

Ранее телеканал CNN заявил, что Вашингтон хочет отправить "особое послание" России на фоне напряжённой ситуации в Донбассе и ввести военные корабли в Чёрное море, однако в Пентагоне не подтвердили эту информацию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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