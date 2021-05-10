В порт Одессы впервые за 13 лет вошёл американский фрегат

Сегодня утром американский сторожевой корабль береговой охраны Hamilton зашёл в порт Одессы. Об этом сообщает пресс-служба командования 6-го флота США.

"Корабль Hamilton въезжает в Одессу для запланированного посещения порта после завершения учений по взаимодействию с Военно-морскими силами Украины и Министерством обороны", — отмечает командование на своей странице в "Твиттере", пост о прибытии судна сопровождается хештегом "вместе сильнее".

Как уже сообщал Лайф, корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные учения в акватории Чёрного моря. Как уточнила погранслужба Незалежной, американский и украинский корабли отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. При этом в ведомстве указали, что за судами в Чёрном море следил российский флот и тем самым якобы нарушил международное морское право.

Ранее телеканал CNN заявил, что Вашингтон хочет отправить "особое послание" России на фоне напряжённой ситуации в Донбассе и ввести военные корабли в Чёрное море, однако в Пентагоне не подтвердили эту информацию.

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