В порт Одессы впервые за 13 лет вошёл американский фрегат
Ранее в акватории Чёрного моря прошли учения с участием кораблей ВМС Украины и США.
Фото © Twitter / USNavyEurope
Сегодня утром американский сторожевой корабль береговой охраны Hamilton зашёл в порт Одессы. Об этом сообщает пресс-служба командования 6-го флота США.
"Корабль Hamilton въезжает в Одессу для запланированного посещения порта после завершения учений по взаимодействию с Военно-морскими силами Украины и Министерством обороны", — отмечает командование на своей странице в "Твиттере", пост о прибытии судна сопровождается хештегом "вместе сильнее".
Как уже сообщал Лайф, корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные учения в акватории Чёрного моря. Как уточнила погранслужба Незалежной, американский и украинский корабли отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. При этом в ведомстве указали, что за судами в Чёрном море следил российский флот и тем самым якобы нарушил международное морское право.
Ранее телеканал CNN заявил, что Вашингтон хочет отправить "особое послание" России на фоне напряжённой ситуации в Донбассе и ввести военные корабли в Чёрное море, однако в Пентагоне не подтвердили эту информацию.
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