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В МВД сообщили, что День Победы в России прошёл без правонарушений

В стране состоялось восемь с половиной тысяч массовых мероприятий, охвативших свыше 4,8 тысячи городов.

10 мая 2021, 08:47
<p>Фото © <a href="https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/news/item/24163871" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД России</a></p>

Фото © МВД России

Состоявшиеся в России торжественные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли без правонарушений. Об этом сообщили в МВД России.

"9 Мая на территории страны прошло более восьми с половиной тысяч массовых мероприятий. Военные парады, праздничные концерты, акции и шествия охватили свыше 4,8 тысячи городов и других населённых пунктов", — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Так, для обеспечения порядка было задействовано более 101 тысячи сотрудников МВД, Росгвардии, представителей частных охранных организаций и общественных объединений. Отмечается, что мероприятия проходили с учётом эпидемиологической обстановки.

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Напомним, накануне на Красной площади в Москве прошёл Парад Победы. Зрители увидели военную технику, авиацию, а также услышали исполнение сводным оркестром песни "Победа остаётся молодой". Президент страны Владимир Путин поздравил всех с праздником и заметил, что 9 Мая было, есть и будет для России священным праздником. А вечером над столицей прогремел масштабный салют из 12 тысяч залпов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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