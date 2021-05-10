В МВД сообщили, что День Победы в России прошёл без правонарушений

Состоявшиеся в России торжественные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли без правонарушений. Об этом сообщили в МВД России.

"9 Мая на территории страны прошло более восьми с половиной тысяч массовых мероприятий. Военные парады, праздничные концерты, акции и шествия охватили свыше 4,8 тысячи городов и других населённых пунктов", — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Так, для обеспечения порядка было задействовано более 101 тысячи сотрудников МВД, Росгвардии, представителей частных охранных организаций и общественных объединений. Отмечается, что мероприятия проходили с учётом эпидемиологической обстановки.

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