В МВД сообщили, что День Победы в России прошёл без правонарушений
В стране состоялось восемь с половиной тысяч массовых мероприятий, охвативших свыше 4,8 тысячи городов.
Фото © МВД России
Состоявшиеся в России торжественные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли без правонарушений. Об этом сообщили в МВД России.
"9 Мая на территории страны прошло более восьми с половиной тысяч массовых мероприятий. Военные парады, праздничные концерты, акции и шествия охватили свыше 4,8 тысячи городов и других населённых пунктов", — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Так, для обеспечения порядка было задействовано более 101 тысячи сотрудников МВД, Росгвардии, представителей частных охранных организаций и общественных объединений. Отмечается, что мероприятия проходили с учётом эпидемиологической обстановки.
Напомним, накануне на Красной площади в Москве прошёл Парад Победы. Зрители увидели военную технику, авиацию, а также услышали исполнение сводным оркестром песни "Победа остаётся молодой". Президент страны Владимир Путин поздравил всех с праздником и заметил, что 9 Мая было, есть и будет для России священным праздником. А вечером над столицей прогремел масштабный салют из 12 тысяч залпов.
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