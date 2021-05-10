Украинка расцарапала девушке лицо и откусила ноготь за отодвинутое кресло в самолёте

Украинка расцарапала девушке лицо и откусила ноготь за то, что её муж отодвинул кресло в самолёте. Видео © Instagram / trushkovskiy

Конфликт между украинцами произошёл на борту рейса, направлявшегося из Киева в Доминиканскую Республику, в результате одна из участниц потасовки осталась с расцарапанным лицом и отгрызенным ногтем. Об этом сообщил блогер Андрей Трушковский.

По его словам, девушка Юлия и её муж Константин спали, когда сзади по креслу начал стучать ребёнок супружеской пары. После этого парень попросил успокоить малыша. Позднее он сходил в туалет, вернулся на место и откинул кресло, и в это время женщина на заднем сиденье начала с силой бить его супругу.

"Потом расцарапала ей лицо, погрызла руку и откусила ноготь", — сказал блогер.

Бортпроводники пересадили дебоширов и оказали пострадавшей первую помощь. Тогда Трушковский стал снимать супружескую пару, чтобы задокументировать произошедшее. В это время женщина стала угрожать блогеру, заявляя о том, что её муж сейчас побьёт его. При этом мужчина пытался утихомирить жену и уладить конфликт.

По прилёте в Доминикану выяснилось, что помочь пострадавшей девушке не выйдет, местная полиция не стала реагировать на инцидент, сославшись на то, что он произошёл в воздушном пространстве, а в больнице заметили, что не могут оказать медицинскую помощь, так как её не покрывает страховка.

Трушковский попросил авиакомпанию помочь с предоставлением рапорта бортпроводников, чтобы они смогли подать в суд на авиадебоширов с целью полной компенсации морального и физического вреда.

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