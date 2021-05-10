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В России за сутки выявили ещё 8465 случаев коронавируса

От болезни вылечилось 6774 человека, общее число выздоровевших от ковида достигло 4 502 906.

10 мая 2021, 08:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России за минувшие сутки выявлено 8465 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 15,4% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 6774 человека, скончался 321. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 888 727 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 502 906 человек. За весь период в России умерло 113 647 человек", — отмечается в сообщении штаба.

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Ранее профессор вирусологии объяснил, почему выработка коллективного иммунитета к ковиду к осени вполне вероятна. По словам собеседника Лайфа, представители самой активной группы населения, которые могли являться переносчиками инфекции, на сегодняшний день уже либо переболели коронавирусом, либо сделали прививку.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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