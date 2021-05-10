В России за сутки выявили ещё 8465 случаев коронавируса
От болезни вылечилось 6774 человека, общее число выздоровевших от ковида достигло 4 502 906.
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В России за минувшие сутки выявлено 8465 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 15,4% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 6774 человека, скончался 321. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 888 727 случаев заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 502 906 человек. За весь период в России умерло 113 647 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее профессор вирусологии объяснил, почему выработка коллективного иммунитета к ковиду к осени вполне вероятна. По словам собеседника Лайфа, представители самой активной группы населения, которые могли являться переносчиками инфекции, на сегодняшний день уже либо переболели коронавирусом, либо сделали прививку.
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