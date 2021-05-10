Онколог рассказал о внешнем признаке предракового состояния
Врач объяснил, как можно выявить такой симптом и справиться с ним.
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Хирург и онколог Иван Карасёв рассказал, что появление новообразований на слизистой оболочке гортани и голосовых связках может привести к развитию рака, если вовремя не обратить внимание на этот симптом.
"Если вовремя не начать лечение, могут появиться осложнения в виде полного нарушения дыхания, потери голоса, перерождения полипов в злокачественные образования", — цитирует эксперта "Российская газета".
Карасёв отметил, что во многих случаях человека, у которого есть новообразования (полипы), можно распознать по характерному частому покашливанию, осиплости голоса и затруднённому дыханию. Он добавил, что удаление полипов показано при быстром росте папиллом в гортани, осиплости или полной потере голоса, резком сужении просвета гортани с нарушением дыхания. В ходе операции под микроскопом или с использованием эндоскопов с увеличением убирают новообразования "под корень", чтобы избежать рецидива.
Ранее Александр Мясников назвал "мужской" признак рака. По его словам, железодефицитная анемия у мужчин может быть симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Позже онколог оценила заявление телеврача.
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