Онколог рассказал о внешнем признаке предракового состояния

Хирург и онколог Иван Карасёв рассказал, что появление новообразований на слизистой оболочке гортани и голосовых связках может привести к развитию рака, если вовремя не обратить внимание на этот симптом.

"Если вовремя не начать лечение, могут появиться осложнения в виде полного нарушения дыхания, потери голоса, перерождения полипов в злокачественные образования", — цитирует эксперта "Российская газета".

Карасёв отметил, что во многих случаях человека, у которого есть новообразования (полипы), можно распознать по характерному частому покашливанию, осиплости голоса и затруднённому дыханию. Он добавил, что удаление полипов показано при быстром росте папиллом в гортани, осиплости или полной потере голоса, резком сужении просвета гортани с нарушением дыхания. В ходе операции под микроскопом или с использованием эндоскопов с увеличением убирают новообразования "под корень", чтобы избежать рецидива.

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