Стало известно, при каких условиях курс доллара может упасть до 50 рублей

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал, при каких условиях курс доллара может упасть до 50 рублей. Об этом он сообщил в беседе с "Российской газетой".

Эксперт отметил, что для такого развития событий необходимо кардинальное изменение отношений с Западом "от элементов конфронтации к широкому сотрудничеству", а также полный отказ от угрозы санкций. Нужны экономический бум в России и мире с уверенными темпами роста в 5–6% в год и, соответственно, увеличение нефтяных цен к рубежам 80–86 долларов за баррель Brent.

"Изменение инвестиционного и производственного климата в стране, делающего его более привлекательным для внутренних и внешних вложений. При гипотетическом наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50–55 рублям к доллару", — добавил Гойхман.

Однако он отметил, что в реальности вероятность такого развития событий в ближайшем будущем составляет около 20–25%. Эксперт объяснил, что в данный момент курс российской валюты поддерживают переговоры о встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, а также повышение деловой активности из-за массовой вакцинации в России и мире и снижение остроты пандемии.

По мнению Гойхмана, в течение месяца курс доллара будет колебаться в районе 72–76 рублей, а евро — 88,2–91,5 рубля.

Ранее Лайф рассказывал о причинах, по которым не стоит покупать наличные доллары. Это может обернуться серьёзными финансовыми потерями, в том числе из-за мошенников.

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