"Нормально бежит": Россиянин восстановил уникальный внедорожник времён Великой Отечественной
Штабной броневик БАШ-64 защищал от пуль и позволял эффективнее руководить боевыми действиями.
Фото © "Новосибирск онлайн"
Житель Новосибирска восстановил 77-летний военный внедорожник БАШ-64. Основой для него стал кузов, переданный из деревни ещё пять лет назад. Сейчас машину уже показывают на различных выставках.
Фото © "Новосибирск онлайн"
"Она долго стояла, потом решили довести до ума. Коробка родная, раздатка родная, мосты и рама — оригинал. Делали кузов, двигатель", — говорит новосибирец Анатолий Киселёв в беседе с изданием "Новосибирск онлайн".
Фото © "Новосибирск онлайн"
Автомобиль восстанавливался буквально по крупицам. Работать было легче из-за сурового дизайна машины: прямые углы, никаких закруглений. В конструкции использовались листы стали переменной толщины, от 4 до 12 миллиметров.
Фото © "Новосибирск онлайн"
"В Интернете брали чертежи, нарубали железо по размерам и сваривали. Берёшь лист металла, на него расчерчиваешь и режешь его. Мы осенью начинали и весной заканчивали. Сделали кузов, покраска, электрика. Проводку полностью поставили новую, старая проводка внутри в раме пооборвана", — рассказал Киселёв.
По утверждению реставратора, теперь автомобиль может спокойно передвигаться со скоростью 80 км/ч. Его показывают на выставках, разных массовых мероприятиях.
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