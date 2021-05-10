"Нормально бежит": Россиянин восстановил уникальный внедорожник времён Великой Отечественной

Житель Новосибирска восстановил 77-летний военный внедорожник БАШ-64. Основой для него стал кузов, переданный из деревни ещё пять лет назад. Сейчас машину уже показывают на различных выставках.

Фото © "Новосибирск онлайн"

"Она долго стояла, потом решили довести до ума. Коробка родная, раздатка родная, мосты и рама — оригинал. Делали кузов, двигатель", — говорит новосибирец Анатолий Киселёв в беседе с изданием "Новосибирск онлайн".

Фото © "Новосибирск онлайн"

Автомобиль восстанавливался буквально по крупицам. Работать было легче из-за сурового дизайна машины: прямые углы, никаких закруглений. В конструкции использовались листы стали переменной толщины, от 4 до 12 миллиметров.

Фото © "Новосибирск онлайн"

"В Интернете брали чертежи, нарубали железо по размерам и сваривали. Берёшь лист металла, на него расчерчиваешь и режешь его. Мы осенью начинали и весной заканчивали. Сделали кузов, покраска, электрика. Проводку полностью поставили новую, старая проводка внутри в раме пооборвана", — рассказал Киселёв.

По утверждению реставратора, теперь автомобиль может спокойно передвигаться со скоростью 80 км/ч. Его показывают на выставках, разных массовых мероприятиях.

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