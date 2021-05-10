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Мировой экономике предрекли новый масштабный кризис

Он начнётся, чтобы "остудить" быстрый рост показателей после провала во время пандемии коронавируса.

10 мая 2021, 04:33
<p>Фото © ТАСС / Сергей Коньков</p>

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025–2026 годах. Как отмечают экономисты, после упадка из-за пандемии коронавируса начался быстрый разгон рынка, что приводит к его перегреву. Избавиться от этого можно будет только путём нового кризиса, который остудит мировую экономику. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, сообщают "Известия".

"С 1990 года все кризисы начинались после повышения ставки со стороны ФРС. Согласно прогнозам, США и ЕЦБ приступят к этому примерно после 2022 года, то есть у нас есть как раз три-четыре года до возможного долгового кризиса", — в свою очередь отметил управляющий активами "БКС. Мир инвестиций" Андрей Русецкий в беседе с изданием.

Директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев добавляет, что кризис существенно отразится и на России. По его мнению, наиболее вероятным выглядит инерционный сценарий развития с поддержанием стабильности в ущерб росту.

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В начале года генсек ООН назвал нынешний экономический кризис худшим за 100 лет. Также он предостерёг мир от раскола на две части.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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