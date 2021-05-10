Спасён китёнок, попавший в западню в Лондоне

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В Лондоне вызволили китёнка, который заплыл в Темзу и оказался в ловушке, попав на мель. Инцидент случился в юго-западной части города, спасателям пришлось работать несколько часов, чтобы переместить млекопитающее обратно в воду, не нанеся ему дополнительных травм.

О том, что китёнок спасён, сообщил репортёр Би-би-си Мэтт Грювлин. По его словам, животное транспортировали в безопасное место. Кита обследуют ветеринары. Если будет решено, что он способен выжить в океане, его сразу отпустят.

Киты Минке — самые маленькие из полосатиковых китов, их длина не более 10 метров. Этих животных добывают в Норвегии, Исландии и Японии.

Ранее Лайф рассказывал, что в России хотят запретить вылов китов и дельфинов. Задача в том, чтобы обеспечить сохранение и восстановление всего спектра биоразнообразия.

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