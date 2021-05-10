Сеть шокировали фото с туристом, застрявшим на разбившемся стеклянном мосту

В соцсетях появилось фото со стеклянного моста в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, которое шокировало многих пользователей. Предположительно, снимок был сделан, когда ураганный ветер начал ломать это сооружение, несколько пролётов рухнули с высоты 100-метрового моста. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что человек, который попал на снимок, якобы провёл между жизнью и смертью более получаса, затем смог добраться до твёрдой земли. Однако нужно отметить, что пока официально эти данные не подтверждены. Шокирующий снимок может оказаться подделкой.

Ранее Лайф рассказывал, что четыре человека пострадали при обрушении моста под Оренбургом. Один отказался от медпомощи, трое госпитализированы. Транспортное движение было перенаправлено по дублирующей линии.

Авторы