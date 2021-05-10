Принцы Уильям и Гарри отказались выступать с совместной речью

В первый день июля официально откроют памятник принцессе Диане. Скульптура будет возведена в садах Кенсингтонского дворца. Даже это важное событие не смогло примирить принцев Уильяма и Гарри. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что герцог Кембриджский и герцог Сассекский будут присутствовать на церемонии открытия памятника. Однако они решили свести общение к минимуму — на мероприятии выступят с отдельными речами.

"Каждый из них настоял на том, чтобы приготовить свой собственный отдельный текст", — отметил источник британского таблоида.

При этом, несмотря на разногласия, Уильям и Гарри вместе выбирали и заказывали скульптуру, посвящённую матери. Известно, что статую откроют 1 июля, когда принцессе могло бы исполниться 60 лет.

"Для них это очень важно. Конечно, есть надежда, что память о матери поможет восстановить контакт между ними, но сейчас это кажется слишком зыбким. Пока их язык тела говорит о том, что у них ещё не всё гладко и они не смогут выступить единым фронтом", — подчеркнул источник.

Напомним, отношения принцев испортились после того, как Гарри и его жена Меган Маркл сложили королевские полномочия и уехали из Британии. Усугубило ситуацию скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором девушка рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также она призналась, что думала о суициде.

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