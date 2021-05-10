Россиянам объяснили, почему подержанные автомобили дорожают сильнее новых

В России стоимость подержанных автомобилей выросла больше, нежели цена новых машин, из-за дефицита последних. Об этом рассказал директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "Автоспеццентр" Владимир Желобов.

По данным портала "Авто.ру", в первом квартале этого года стоимость авто на вторичном рынке в стране в среднем выросла почти на 5% а с начала 2020-го — аж на 25%, или 135 тысяч рублей. В то же время новые транспортные средства подорожали в среднем на 2,5% и 15% соответственно.

В беседе с "Российской газетой" Желобов объяснил, что неравномерный рост цен связан с нехваткой новых автомобилей. Этот дефицит сформировал ажиотажный спрос на подержанные машины возрастом до трёх лет. Он добавил, что ситуация стабилизируется при сокращении дефицита новых автомобилей.

"Основным фактором остаётся наличие новых автомобилей в свободной продаже на складах дилеров и в поставке", — отметил эксперт.

Ранее специалисты дали несколько советов, как правильно выбрать подержанный автомобиль. В идеальном варианте следует обратиться за помощью к профессионалам.

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