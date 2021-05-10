Мягко и тактично: три повода просить повышения зарплаты назвала эксперт

Есть несколько способов добиться повышения зарплаты, не меняя места работы. В том числе это получение новой квалификации, взятие дополнительных должностных полномочий. Ряд вариантов россиянам предложила профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, адвокат Марина Буянова.

В интервью "Вечерней Москве" она отметила, что возможность требования повышения заработка появится, если сотрудник станет выполняет больше, чем от него требуется, либо если прибавилась тяжесть или опасность его труда.

"Вторая причина попросить о повышении — вы повысили свою квалификацию. Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учёбу и работу", — пояснила Буянова.

Для третьего варианта нужно получить предложение о трудоустройстве в другой компании и сообщить об этом руководителю. Только делать это нужно не в виде ультиматума, "поигрывая" перед начальством", используя лесть.

"Нужно объяснить работодателю: "Мне предложили работу на других условиях, но очень нравится работать с вами. Я бы остался, если мне бы чуток повысили зарплату. Ведь мне здесь нравится и коллектив, и руководство…", — предложила Буянова.

В любом случае с начальством нужно говорить мягко и тактично, "брать нахрапом" не стоит. Если же ничего не получается, бояться менять работу не нужно, полагает специалист.

Ранее россияне назвали самые обделённые зарплатой профессии. Только 1% опрошенных считает, что слишком мало получают чиновники.

Авторы