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В США заподозрили Россию в причастности к кибератаке, угрожающей топливным кризисом

По данным американских СМИ, за нападением на компанию может стоять группа хакеров, называющих себя DarkSide.

10 мая 2021, 02:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Люди, стоящие за кибератакой на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники из числа бывших сотрудников администрации США, работавших в сфере кибербезопасности.

Прежде была информация, что за атакой на компанию может стоять группа хакеров, называющих себя DarkSide. По данным CNN, она якобы "происходит из России". Собеседники телекомпании, в частности, отмечают, что эта группировка никогда не нападает на объекты в русскоговорящих странах.

В США предупредили о возможности рекордного роста цен на топливо из-за кибератаки

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Отметим, что Россия неоднократно отвергала выдвигаемые Штатами обвинения во вредоносной деятельности в киберпространстве.

Ранее появилась информация, что кибератака на Colonial Pipeline, которая была осуществлена с применением вируса-вымогателя, может привести к перебоям поставок топлива в США. Компания обеспечивает потребность в топливе примерно 45% населения Восточного побережья Штатов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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