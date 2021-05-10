SpaceX впервые приняла криптовалюту в качестве платы за отправку спутника

В следующем году компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX отправит к Луне спутник по частному коммерческому контракту. В качестве оплаты за услуги транспортировки будет принята криптовалюта Dogecoin.

"SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Dogecoin", — написал миллиардер Илон Маск в своём микроблоге в "Твиттере".

В компании-заказчике Geometric Energy Corporation рассказали, что спутник будет запущен в первом квартале следующего года при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Отправляемый аппарат весит 40 килограммов и будет выведен на окололунную орбиту. С помощью сенсоров и камер он займётся сбором данных о Луне.

"Оплатив такого масштаба сделку, Dogecoin, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили эту валюту в статусе расчётной денежной единицы при ведении лунного бизнеса в космической области", — указывается в заявлении GEC.

Ранее Лайф сообщал, что криптовалюта Dogecoin, созданная как мем, выросла в цене более чем на 11 тысяч процентов с начала текущего года. Прежде Маск неоднократно упоминал в своих твитах Dogecoin. В феврале сообщалось, что бизнесмен этими постами резко повысил стоимость данной криптовалюты. Всего за 15 минут рост составил 19%, а в пике достигал 76%. После этого миллиардер задумался о создании своей криптовалюты — Marscoin.

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