Диетолог перечислил напитки, которые не следует употреблять на голодный желудок
В частности, до приёма пищи врачи не рекомендуют пить газировку, поскольку это может привести к резкому подъёму уровня сахара в крови.
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По утрам до завтрака лучше пить только воду, все остальные напитки можно употреблять натощак лишь с оглядкой на состояние своего здоровья. Такой совет дал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.
"Натощак можно пить только воду. При условии, что желудок здоров, можно пить зелёный чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком. Можно пить кисломолочные напитки, но только если у вас здоровый желудок", — сказал диетолог в интервью радио Sputnik.
По словам Гинзбурга, кислая жидкость может вызывать боль, если попадёт на воспалённую слизистую оболочку желудка, а после приёма пищи она будет лучше защищена. Кроме того, не следует натощак употреблять соки, сладкие газированные напитки, компоты, сладкий чай. Все напитки, которые мы пьём до еды, очень быстро всасываются. В случае если напиток сладкий, это может привести к резкому подъёму уровня сахара в крови.
"Поэтому сахаросодержащие газировки, сахаросодержащие напитки типа чая, компота, нежелательно пить натощак", — рассказал врач.
Также Гинзбург крайне не советует на голодный желудок употреблять алкоголь. Причина та же — в такой ситуации он очень быстро всасывается.
Ранее коллега Гинзбурга рассказала, как правильно соблюдать питьевой режим. Чтобы принести максимальную пользу организму, человеку следует приучить себя потреблять чистую воду.
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