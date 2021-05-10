Под Новосибирском школьница упала в сливной колодец и погибла
По предварительным данным, причиной стала трагическая случайность. В ситуации разбираются правоохранительные органы.
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На станции Дупленская в Коченевском районе Новосибирской области произошёл несчастный случай: погибла 16-летняя школьница. Она поздно вечером находилась на участке своих родственников и, споткнувшись, упала в колодец.
"Сливная яма была сооружена из автомобильных покрышек. Выбраться самостоятельно школьница не смогла. Предварительная причина смерти — утопление. По данному факту в настоящее время проводится проверка", — сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Тело было найдено спустя полчаса после трагедии. Жизнь девочки спасти не удалось.
Ранее в Подмосковье нашли тело 14-летней школьницы, привязанное к водосточной решётке. Подруги девочки рассказали, что одна из них ранее уронила в этот же водосток сумку и погибшая часто говорила, что хочет её достать. В сумке могли находиться принадлежности для рисования, её хозяйка занималась в художественной школе.
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