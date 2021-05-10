Стало известно, когда в Москве начнут отключать отопление

Отопительный сезон в Москве подходит к концу. Уже с сегодняшнего дня, 10 мая, начнётся перевод системы теплоснабжения в летний режим. Как сообщил вице-мэр столицы Пётр Бирюков, за следующие пять дней отопление отключат в более чем 74 тысячах зданий.

"Решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов. С учётом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы", — уточнил он.

Отключение отопления будет проводиться поэтапно и займёт пять дней. По словам заммэра столицы, за это время специалисты комплекса городского хозяйства выключат батареи в более чем 74 тысячах зданий, около 34 тысяч из которых жилые. Начнут процесс с промышленных и административных объектов, а затем приступят к жилым зданиям, школам, детским дошкольным и медицинским учреждениям.

Ранее стало известно, когда в Москве начнут отключать горячую воду. Как отметил Бирюков, за весь период профилактических работ будут выполнены гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километров сетей.

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