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На Соломоновых островах взорвалась бомба времён Второй мировой войны, есть погибший

Инцидент произошёл на мероприятии по сбору средств для благотворительного проекта.

10 мая 2021, 08:11
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/RSIPF/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RSIPF</a></p>

Фото © Facebook / RSIPF

На Соломоновых островах сдетонировала американская бомба времён Второй мировой войны. В результате происшествия погиб один человек, ещё трое получили ранения. Об этом сообщает полиция страны в "Фейсбуке".

Отмечается, что инцидент произошёл накануне в столице государства — городе Хониара. Четыре человека приехали на берег океана в район Леганкики, чтобы провести акцию по сбору средств для благотворительного проекта. В рамках мероприятия они планировали угощать гостей едой, для чего разожгли костёр. Однако под землёй оказался 105-миллиметровый фугасный снаряд времён Второй мировой войны, который взорвался при нагревании.

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Один мужчина скончался, ещё один и две женщины находятся в больнице в критическом состоянии. Данных о других пострадавших и разрушениях нет, на месте работали сотрудники полиции и специальная группа по обезвреживанию боеприпасов.

Ранее Лайф рассказывал, что в древнем московском монастыре нашли снаряды времён Великой Отечественной войны. Место происшествия пришлось оцепить.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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