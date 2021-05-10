На Соломоновых островах взорвалась бомба времён Второй мировой войны, есть погибший
Инцидент произошёл на мероприятии по сбору средств для благотворительного проекта.
Фото © Facebook / RSIPF
На Соломоновых островах сдетонировала американская бомба времён Второй мировой войны. В результате происшествия погиб один человек, ещё трое получили ранения. Об этом сообщает полиция страны в "Фейсбуке".
Отмечается, что инцидент произошёл накануне в столице государства — городе Хониара. Четыре человека приехали на берег океана в район Леганкики, чтобы провести акцию по сбору средств для благотворительного проекта. В рамках мероприятия они планировали угощать гостей едой, для чего разожгли костёр. Однако под землёй оказался 105-миллиметровый фугасный снаряд времён Второй мировой войны, который взорвался при нагревании.
Один мужчина скончался, ещё один и две женщины находятся в больнице в критическом состоянии. Данных о других пострадавших и разрушениях нет, на месте работали сотрудники полиции и специальная группа по обезвреживанию боеприпасов.
Ранее Лайф рассказывал, что в древнем московском монастыре нашли снаряды времён Великой Отечественной войны. Место происшествия пришлось оцепить.
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