Турецкие отели не откажутся от системы "всё включено" после отмены локдауна
При этом рестораны могут вносить какие-либо изменения по количеству и разнообразию блюд, но только по согласованию с туроператорами, отметил эксперт.
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На днях в некоторых СМИ появилась информация о том, что после отмены всех коронавирусных ограничений турецкие отели намерены отказаться от системы "всё включено" и шведских столов. Однако представитель Федерации отельеров Турции опроверг эти данные.
"Эта информация не соответствует действительности. Система шведского стола не может быть отменена в Турции, однако рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу презентации блюд", — отметил специалист в беседе с ТАСС.
Представитель Федерации отельеров Турции также добавил, что какие-либо изменения, касающиеся ограничений в ресторанах, будут обязательно согласовываться с туроператорами. Как сообщил ещё один источник агентства в туротрасли, санитарные правила в турецких отелях останутся минимум до конца года. Так, по его словам, туристы по-прежнему не смогут самостоятельно класть в свои тарелки блюда на шведском столе.
Президент России Владимир Путин ранее обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом тему туризма. По мнению Москвы, Анкара проделала большую работу в борьбе с эпидемией, что положительно повлияло на возможность скорого возобновления туристического сообщения между двумя государствами.
Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшающейся там ситуации с ковидом. Позже президент республики Реджеп Эрдоган объявил о введении с 29 апреля по 17 мая полного локдауна в связи со сложным эпидемиологическим положением. Все офисы и рабочие места закрыты, кроме оговорённых с МВД; кафе и рестораны работают только навынос; действует запрет на передвижение граждан.
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