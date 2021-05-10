Турецкие отели не откажутся от системы "всё включено" после отмены локдауна

На днях в некоторых СМИ появилась информация о том, что после отмены всех коронавирусных ограничений турецкие отели намерены отказаться от системы "всё включено" и шведских столов. Однако представитель Федерации отельеров Турции опроверг эти данные.

"Эта информация не соответствует действительности. Система шведского стола не может быть отменена в Турции, однако рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу презентации блюд", — отметил специалист в беседе с ТАСС.

Представитель Федерации отельеров Турции также добавил, что какие-либо изменения, касающиеся ограничений в ресторанах, будут обязательно согласовываться с туроператорами. Как сообщил ещё один источник агентства в туротрасли, санитарные правила в турецких отелях останутся минимум до конца года. Так, по его словам, туристы по-прежнему не смогут самостоятельно класть в свои тарелки блюда на шведском столе.

Президент России Владимир Путин ранее обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом тему туризма. По мнению Москвы, Анкара проделала большую работу в борьбе с эпидемией, что положительно повлияло на возможность скорого возобновления туристического сообщения между двумя государствами.

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