Еврокомиссар Боррель заявил об ухудшении отношений с Россией
Между тем отношения Брюсселя с Вашингтоном выходят на новый уровень. Эти темы станут одними из тех, которые министры иностранных дел объединения обсудят в ходе Совета ЕС.
Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA / JOHN THYS
Отношения Евросоюза с Россией ухудшаются, в то время как с США они находятся в стадии улучшения. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Наши отношения с США меняются, теперь у нас сильное партнёрство. Это особенно стало понятно после саммита G7. Мы обсудим и Россию, с которой, наоборот, они не улучшаются", — сказал он.
10 мая в Брюсселе состоится Совет ЕС, в котором примут участие министры иностранных дел 27 стран объединения. В ходе заседания они обсудят отношения с Россией и США, однако принятия новых санкций против РФ не планируется. При этом названные темы станут лишь одними из дополнительных, основной повесткой заседания будет обсуждение развития трансатлантических связей.
Лидеры ЕС, в свою очередь, планируют рассмотреть политику в отношении России на саммите, который состоится 25 мая. Также президенты стран проведут дискуссию о Brexit.
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