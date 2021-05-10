Еврокомиссар Боррель заявил об ухудшении отношений с Россией

Отношения Евросоюза с Россией ухудшаются, в то время как с США они находятся в стадии улучшения. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Наши отношения с США меняются, теперь у нас сильное партнёрство. Это особенно стало понятно после саммита G7. Мы обсудим и Россию, с которой, наоборот, они не улучшаются", — сказал он.

10 мая в Брюсселе состоится Совет ЕС, в котором примут участие министры иностранных дел 27 стран объединения. В ходе заседания они обсудят отношения с Россией и США, однако принятия новых санкций против РФ не планируется. При этом названные темы станут лишь одними из дополнительных, основной повесткой заседания будет обсуждение развития трансатлантических связей.

Лидеры ЕС, в свою очередь, планируют рассмотреть политику в отношении России на саммите, который состоится 25 мая. Также президенты стран проведут дискуссию о Brexit.

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