Сотни палестинцев пострадали при возобновлении беспорядков в Восточном Иерусалиме
После столкновений с израильской полицией в больницу увезли 50 человек.
Скриншот © Соцсети
Сотни палестинцев пострадали в результате возобновления беспорядков в Восточном Иерусалиме. Видео © Соцсети
В Восточном Иерусалиме на Храмовой горе в Старом городе вновь вспыхнули столкновения. Об этом сообщает полиция Израиля.
Отмечается, что правоохранители пытаются пресечь беспорядки и усиливают безопасность в других секторах района. Столкновения происходят у Марокканских ворот.
"Несколько минут назад палестинские бунтовщики атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору. Это вынудило полицию вмешаться, чтобы разогнать их", — написал официальный представитель премьер-министра Офир Гендельман в "Твиттере".
Он также опубликовал видео с беспорядков. Как сообщает Красный Полумесяц, в результате столкновений пострадали сотни палестинцев, 50 человек были госпитализированы.
Напомним, 8 мая стало известно, что около 200 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими полицейскими возле Храмовой горы и в квартале Шейх-Джаррах в Иерусалиме, где по решению суда проводится выселение нескольких арабских семей. Израильские силовики пустили в ход светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
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