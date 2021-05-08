МИД России обеспокоен обострением обстановки в Восточном Иерусалиме

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали обострение обстановки в Восточном Иерусалиме, где вечером 7 мая в столкновении в комплексе мечети "Аль-Акса" пострадало более 200 палестинцев, а 17 израильских полицейских были серьёзно травмированы.

"В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан. Призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, чреватых эскалацией насилия", — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В МИД также подтвердили принципиальную и последовательную позицию России, которая отражена в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН. Так, экспроприация земли и находящегося на ней имущества не имеет юридической силы. Это касается и создания Израилем поселений на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. В министерстве подчеркнули, что подобные действия являются нарушением международного права.

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдепе призвали к прекращению насилия в Восточном Иерусалиме.

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