Конор Макгрегор определился с покупкой футбольного клуба, и это не "Манчестер Юнайтед"

Ирландский боец ММА, звезда UFC Конор Макгрегор сообщил, что ведёт переговоры о покупке шотландского футбольного клуба "Селтик". Однако это ещё не окончательное решение, спортсмен открыт для предложений.

"Честно говоря, сейчас зашёл разговор о "Селтике". О том, чтобы приобрести акции у Дермота Десмонда. Я определённо заинтересован в том, чтобы рано или поздно обзавестись спортивной командой! И "Селтик", и "Манчестер Юнайтед" — команды, которые мне нравятся", — написал Макгрегор на своей странице в "Твиттере", отметив, что он в состоянии принести большую пользу какому-либо клубу.