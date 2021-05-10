Конор Макгрегор определился с покупкой футбольного клуба, и это не "Манчестер Юнайтед"
Ранее спортсмен имел виды на команду "красных дьяволов", однако по неизвестным причинам передумал приобретать её.
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор. Фото © Instagram / thenotoriousmma
Ирландский боец ММА, звезда UFC Конор Макгрегор сообщил, что ведёт переговоры о покупке шотландского футбольного клуба "Селтик". Однако это ещё не окончательное решение, спортсмен открыт для предложений.
"Честно говоря, сейчас зашёл разговор о "Селтике". О том, чтобы приобрести акции у Дермота Десмонда. Я определённо заинтересован в том, чтобы рано или поздно обзавестись спортивной командой! И "Селтик", и "Манчестер Юнайтед" — команды, которые мне нравятся", — написал Макгрегор на своей странице в "Твиттере", отметив, что он в состоянии принести большую пользу какому-либо клубу.
На сегодняшний момент контрольный пакет акций "Селтика" находится у бизнесмена Дермота Десмонда. Его состояние оценивается в 2,04 миллиарда евро, и, согласно оценке Sunday Independent, он занимает девятое место в рейтинге богатейших людей Ирландии.
Ранее Лайф писал, что Макгрегор имел виды на "Манчестер Юнайтед". Однако некоторые поклонники бойца попросили его купить другой английский клуб — "Ливерпуль".
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