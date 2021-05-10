Тело молодой девушки вытащили из Обводного канала в Петербурге

Сегодня утром в Обводном канале в Санкт-Петербурге обнаружили тело девушки. При помощи лестницы и верёвки спасатели извлекли погибшую из воды, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Как уточняется, на вид девушке примерно 25 лет. На ней были серые брюки, куртка и кроссовки.

Согласно предварительным данным, тело пробыло в воде не менее двух суток. Все обстоятельства, причины смерти, а также личность погибшей предстоит установить следователям.

Ранее Лайф сообщал, что в Волгоградской области нашли тело пропавшей ещё 18 апреля при странных обстоятельствах девушки из Урюпинска. На труп наткнулись рыбаки, которые ловили рыбу в Хопре. Погибшую удалось опознать по особым приметам.

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