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Тело молодой девушки вытащили из Обводного канала в Петербурге

Как полагают специалисты, в воде оно пробыло не менее двух дней.

10 мая 2021, 08:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сегодня утром в Обводном канале в Санкт-Петербурге обнаружили тело девушки. При помощи лестницы и верёвки спасатели извлекли погибшую из воды, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Как уточняется, на вид девушке примерно 25 лет. На ней были серые брюки, куртка и кроссовки.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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