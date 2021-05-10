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Тест на старость: зумеры из TikTok вычислили, как по причёске определить миллениала

В Сети развернулся настоящий конфликт поколений из-за укладки волос.

10 мая 2021, 08:38

Фото © Pixabay

Тест на старость: зумеры из "Тиктока" вычислили, как по причёске определить миллениала. Видео © "Тикток" / samileedip / speedforcecosplay

Представители поколения Z (зумеры), составляющие основную аудиторию соцсети "Тикток", научились определять приблизительный возраст людей по причёске. Как оказалось, старость выдаёт косой пробор.

Как утверждают зумеры, уложенные набок волосы — это верный признак наступившей старости. По их мнению, боковой пробор выглядит неактуально и устарело. Лучшим же показателем молодости является причёска с прямым пробором.

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В свою очередь поколение Y (миллениалы) заявляет, что боковой пробор помогает сделать лицо пропорциональным и скрыть возможные недостатки.

Отметим, что споры между поколениями начались с хештегом #MiddlepartChallenge. Как бы там ни было, миллениалы и зумеры до сих пор спорят о том, какой пробор лучше всего носить.

Добавим, что к поколению Z эксперты относят людей, родившихся в период с 1997 по 2012 год. К поколению Y — с 1981 по 1996 год. В опросе приняли участие по 500 представителей из каждого поколения.

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Ранее Лайф писал, что миллениалы и зумеры рассорились в Сети из-за джинсов. А началось всё с флешмоба, призывающего сжигать и выбрасывать узкие брюки (скинни).

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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