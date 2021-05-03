Пышка повторила модные наряды худых девушек, пытаясь доказать, что её живот — лучшее украшение
Благодаря своей затее девушка привлекла более 62 тысяч поклонников в "Тиктоке", получив 1,7 млн лайков. Однако пользователи разделились на два лагеря.
23-летняя Бруклин Аллен работает в сфере розничной торговли и очень любит проводить время в соцсетях. Так, девушка стала популярна, когда сравнила, как модные вещи выглядят на худышках и на ней.
Блогерша стала выкладывать кадры в "Тиктоке", чтобы показать, что многие популярные образы предназначены для девушек с плоскими животами. Этими красавицами восхищаются, когда они демонстрируют и подчёркивают свою худобу.
Однако Бруклин задалась вопросом о том, что делать девушкам с пышными формами и округлыми животиками. И пришла к выводу, что каждый имеет право носить открытую сексуальную одежду независимо от комплекции, пишет BuzzFeed.
Я пытаюсь показать женщинам моего размера, что мы можем носить эти наряды и хорошо выглядеть! <...> Нет ничего плохого в том, что полная женщина немного обнажает тело, и я обнаружила, что мне нравится, как я выгляжу в этих нарядах!
Бруклин заявила, что многие руководствуются двойными стандартами, считая, что полным людям нужно носить закрытую одежду, которая якобы прячет их недостатки. А если они открыто показывают особенности фигуры, то рискуют стать объектом порицания и грубых комментариев. Девушка считает, что это проявление фэтфобии, когда людей высмеивают, унижают и оскорбляют за полноту. И она благодарна тем пользователям, которые поддержали её идеи. Однако часть юзеров осталась при своём мнении, заявив, что подбирать одежду стоит исходя из комплекции.
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