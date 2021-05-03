Знакомо каждому: 15 несносных братьев, выходки которых доведут кого угодно до белого каления

В издании Buzz Feed собрали задокументированные невыносимые проделки братьев. В подборке ниже — 15 самых смешных из них.

"Брат почему-то решил выместить СВОЙ гнев на МОИХ вещах..."

Фото © Reddit / Salty_Ninja_

"Я готовила курицу с базиликом по-тайски, но отвернулась на минутку, и мой брат налил в неё синий пищевой краситель. Ему 19"

Фото © Reddit / liamoco123

"Я вам клянусь, мой брат съел ветчину из пяти наборов для бутеров и просто положил их обратно в холодильник"

Фото © Reddit / mindofsage

"Что-ж, только что закончили собирать фигурку "Лего" со старшим. Сразу после этого его младший брат хватает часть набора, выбегает на улицу и выкидывает всё в канализационное отверстие"

Фото © Reddit / Successful_Raisin_48

"Мой брат — чёртов садист"

Фото © Reddit / ItsAJayden

"Только посмотрите, как мой ненаглядный братец ставит бумажные полотенца на держатель..."

Фото © Reddit / Tim_Seiler

"Мой брат — идиот"

Фото © Reddit / Monster-_-

"Мой брат оставил кастрюлю с водой на (включённой) плите на ночь"

Фото © Reddit / twentyonebaguettes

"Мой младший брат и мой старенький компьютер"

Фото © Reddit / NutSpreadMan

"Разрешил брату поиграть на моём ноуте, потому что на два часа уехал по магазинам. Когда вернулся, увидел это..."

Фото © Reddit / dawid1099

"Мой брат — настоящая заноза в заднице!"

Фото © Reddit / undercoverantichrist

"Брат решил, что это замечательная идея — положить пластиковую разделочную доску в духовку, чтобы с пиццы ничего не упало"

Фото © Reddit / ThinkingEmojiTime

"Посмотрите, как мой брательник запаковал для меня подарок на Рождество. Коробка из листового металла, запечатанная заклёпками и ещё винтами на всякий случай"

Фото © Reddit / ehabanks

"Пришла домой, а там почему-то очень дымно. Стучусь в комнату брата и спрашиваю, что он готовит. Он замолчал на секунду, а потом закричал: "О чёрт!"

Фото © Reddit / NumberOneSeinfeldFan

"Дала старшему брату компьютер. Вы поняли, никогда никому не отдавайте свои гаджеты. Особенно братьям"

Фото © Reddit / yeet669420666

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