Знакомо каждому: 15 несносных братьев, выходки которых доведут кого угодно до белого каления
Если в семье больше одного ребёнка, будьте готовы: они будут доставать друг друга, пока наконец не уедут из родительского дома. Но братья — это отдельный вид издевательского искусства. Настолько, что ужасающих случаев хватило на целую подборку.
Фото © Reddit / Wellthatsucks
В издании Buzz Feed собрали задокументированные невыносимые проделки братьев. В подборке ниже — 15 самых смешных из них.
"Брат почему-то решил выместить СВОЙ гнев на МОИХ вещах..."
Фото © Reddit / Salty_Ninja_
"Я готовила курицу с базиликом по-тайски, но отвернулась на минутку, и мой брат налил в неё синий пищевой краситель. Ему 19"
Фото © Reddit / liamoco123
"Я вам клянусь, мой брат съел ветчину из пяти наборов для бутеров и просто положил их обратно в холодильник"
Фото © Reddit / mindofsage
"Что-ж, только что закончили собирать фигурку "Лего" со старшим. Сразу после этого его младший брат хватает часть набора, выбегает на улицу и выкидывает всё в канализационное отверстие"
Фото © Reddit / Successful_Raisin_48
"Мой брат — чёртов садист"
Фото © Reddit / ItsAJayden
"Только посмотрите, как мой ненаглядный братец ставит бумажные полотенца на держатель..."
Фото © Reddit / Tim_Seiler
"Мой брат — идиот"
Фото © Reddit / Monster-_-
"Мой брат оставил кастрюлю с водой на (включённой) плите на ночь"
Фото © Reddit / twentyonebaguettes
"Мой младший брат и мой старенький компьютер"
Фото © Reddit / NutSpreadMan
"Разрешил брату поиграть на моём ноуте, потому что на два часа уехал по магазинам. Когда вернулся, увидел это..."
Фото © Reddit / dawid1099
"Мой брат — настоящая заноза в заднице!"
Фото © Reddit / undercoverantichrist
"Брат решил, что это замечательная идея — положить пластиковую разделочную доску в духовку, чтобы с пиццы ничего не упало"
Фото © Reddit / ThinkingEmojiTime
"Посмотрите, как мой брательник запаковал для меня подарок на Рождество. Коробка из листового металла, запечатанная заклёпками и ещё винтами на всякий случай"
Фото © Reddit / ehabanks
"Пришла домой, а там почему-то очень дымно. Стучусь в комнату брата и спрашиваю, что он готовит. Он замолчал на секунду, а потом закричал: "О чёрт!"
Фото © Reddit / NumberOneSeinfeldFan
"Дала старшему брату компьютер. Вы поняли, никогда никому не отдавайте свои гаджеты. Особенно братьям"
Фото © Reddit / yeet669420666
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