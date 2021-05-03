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Знакомо каждому: 15 несносных братьев, выходки которых доведут кого угодно до белого каления

Если в семье больше одного ребёнка, будьте готовы: они будут доставать друг друга, пока наконец не уедут из родительского дома. Но братья — это отдельный вид издевательского искусства. Настолько, что ужасающих случаев хватило на целую подборку.

3 мая 2021, 06:00

Фото © Reddit / Wellthatsucks

В издании Buzz Feed собрали задокументированные невыносимые проделки братьев. В подборке ниже — 15 самых смешных из них.

"Брат почему-то решил выместить СВОЙ гнев на МОИХ вещах..."

Фото © Reddit / Salty_Ninja_

Фото © Reddit / Salty_Ninja_

"Я готовила курицу с базиликом по-тайски, но отвернулась на минутку, и мой брат налил в неё синий пищевой краситель. Ему 19"

Фото © Reddit / liamoco123

Фото © Reddit / liamoco123

"Я вам клянусь, мой брат съел ветчину из пяти наборов для бутеров и просто положил их обратно в холодильник"

Фото © Reddit / mindofsage

Фото © Reddit / mindofsage

"Что-ж, только что закончили собирать фигурку "Лего" со старшим. Сразу после этого его младший брат хватает часть набора, выбегает на улицу и выкидывает всё в канализационное отверстие"

Фото © Reddit / Successful_Raisin_48

Фото © Reddit / Successful_Raisin_48

"Мой брат — чёртов садист"

Фото © Reddit / ItsAJayden

Фото © Reddit / ItsAJayden

"Только посмотрите, как мой ненаглядный братец ставит бумажные полотенца на держатель..."

Фото © Reddit / Tim_Seiler

Фото © Reddit / Tim_Seiler

"Мой брат — идиот"

Фото © Reddit / Monster-_-

Фото © Reddit / Monster-_-

"Мой брат оставил кастрюлю с водой на (включённой) плите на ночь"

Фото © Reddit / twentyonebaguettes

Фото © Reddit / twentyonebaguettes

"Мой младший брат и мой старенький компьютер"

Фото © Reddit / NutSpreadMan

Фото © Reddit / NutSpreadMan

"Разрешил брату поиграть на моём ноуте, потому что на два часа уехал по магазинам. Когда вернулся, увидел это..."

Фото © Reddit / dawid1099

Фото © Reddit / dawid1099

"Мой брат — настоящая заноза в заднице!"

Фото © Reddit / undercoverantichrist

Фото © Reddit / undercoverantichrist

"Брат решил, что это замечательная идея — положить пластиковую разделочную доску в духовку, чтобы с пиццы ничего не упало"

Фото © Reddit / ThinkingEmojiTime

Фото © Reddit / ThinkingEmojiTime

"Посмотрите, как мой брательник запаковал для меня подарок на Рождество. Коробка из листового металла, запечатанная заклёпками и ещё винтами на всякий случай"

Фото © Reddit / ehabanks

Фото © Reddit / ehabanks

"Пришла домой, а там почему-то очень дымно. Стучусь в комнату брата и спрашиваю, что он готовит. Он замолчал на секунду, а потом закричал: "О чёрт!"

Фото © Reddit / NumberOneSeinfeldFan

Фото © Reddit / NumberOneSeinfeldFan

"Дала старшему брату компьютер. Вы поняли, никогда никому не отдавайте свои гаджеты. Особенно братьям"

Фото © Reddit / yeet669420666

Фото © Reddit / yeet669420666

Влюблённые назвали самые ужасные подарки, которые все уже устали получать на 14 февраля

Влюблённые назвали самые ужасные подарки, которые все уже устали получать на 14 февраля

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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