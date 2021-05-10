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Лавров посетит Баку и встретится с президентом Азербайджана

Также дипломат планирует провести переговоры со своим коллегой Джейхуном Байрамовым.

10 мая 2021, 08:33
<p>Сергей Лавров. Фото © <a href="https://www.mid.ru/ru/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/4715798" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Сергей Лавров. Фото © МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил МИД РФ.

"10–11 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Баку с рабочим визитом, в рамках которого запланирована встреча с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона настроена на продолжение открытого и взаимоуважительного диалога по всему спектру развития отношений с Азербайджаном. Во время встречи планируется рассмотреть ситуацию в Нагорном Карабахе, гуманитарные аспекты карабахского урегулирования, вопросы постконфликтного восстановления и налаживания мирной жизни.

Кроме того, Лавров планирует провести переговоры со своим коллегой Джейхуном Байрамовым. Дипломаты обсудят вопросы координации взаимодействия на площадках ведущих региональных и международных объединений.

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Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев рассказал об ответе Москвы на письмо о ракетах "Искандер-М" в Карабахе. При этом Баку не удовлетворили слова РФ, так как в запросе основной вопрос был несколько иным.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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