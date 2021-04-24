Модель с пышными формами устроила краш-тест платью, которое состояло всего из нескольких полосок
Впрочем, судя по инстаграму Хлои, такие проверки она устраивает регулярно, радуя фанатов каждым новым снимком.
35-летняя модель Хлои Саксон из Манчестера, Великобритания, опровергает все стереотипы о чопорных британцах. На вечеринки и посиделки с друзьями она всегда наряжается так, что взгляды присутствующих приклеены к ней намертво. Женщина обладает удивительной фигурой, которой она не прочь похвастать в "Инстаграме".
Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, её обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчётливо дали понять, что женщина не надела бельё вовсе.
Модель дополнила образ высоким конским хвостом и тяжёлыми серебряными серьгами. Она сделала яркий акцент на жёлтых туфлях, однако просчиталась. Из-за её форм, выглядывающих из платья, мало кто заметил старания Хлои. Такой показ мод до глубины души поразил 960 тыс. подписчиков модели, которые наивно полагали, что в этом инстаграме они видели уже всё.
Официально заявляю — я влюбился
Какая же ты потрясающая и прекрасная
Выглядишь просто невероятно!
WOW-girls
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