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Модель с пышными формами устроила краш-тест платью, которое состояло всего из нескольких полосок

Впрочем, судя по инстаграму Хлои, такие проверки она устраивает регулярно, радуя фанатов каждым новым снимком.

24 апреля 2021, 06:00

Фото © Instagram / chloesaxon

35-летняя модель Хлои Саксон из Манчестера, Великобритания, опровергает все стереотипы о чопорных британцах. На вечеринки и посиделки с друзьями она всегда наряжается так, что взгляды присутствующих приклеены к ней намертво. Женщина обладает удивительной фигурой, которой она не прочь похвастать в "Инстаграме".

Фото © Instagram / chloesaxon

Фото © Instagram / chloesaxon

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, её обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчётливо дали понять, что женщина не надела бельё вовсе.

Фото © Instagram / chloesaxon

Фото © Instagram / chloesaxon

Модель дополнила образ высоким конским хвостом и тяжёлыми серебряными серьгами. Она сделала яркий акцент на жёлтых туфлях, однако просчиталась. Из-за её форм, выглядывающих из платья, мало кто заметил старания Хлои. Такой показ мод до глубины души поразил 960 тыс. подписчиков модели, которые наивно полагали, что в этом инстаграме они видели уже всё.

Фото © Instagram / chloesaxon

Фото © Instagram / chloesaxon

Официально заявляю — я влюбился

fashionofsully

Какая же ты потрясающая и прекрасная


ainars5555

Выглядишь просто невероятно!

blazing_prince

Модель Playboy вместо бикини прикрыла голое тело стразами, не подозревая о том, насколько это опасно

Модель Playboy вместо бикини прикрыла голое тело стразами, не подозревая о том, насколько это опасно

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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