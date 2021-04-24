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Категорий: 18

Наденьте маску: на конкурс красоты приглашаются девушки, которые хороши, даже когда не видно лица

Таким необычным способом организаторы шоу хотят напомнить, что битва с вирусом ещё продолжается и не стоит расслабляться раньше времени.

24 апреля 2021, 05:00

Фото © Pexels.com / Ketut Subiyanto

Современные проблемы требуют современных решений, поэтому владельцы компании по поиску талантов из Джохора, Малайзия, придумали новый конкурс красоты. Из-за различных ограничений по CoViD-19 организаторы шоу пришли к выводу, что теперь для моделей важно не просто прекрасно выглядеть, а хорошо смотреться и в защитных масках.

Фото © Facebook / MTV - Multi Talent Venture

Фото © Facebook / MTV - Multi Talent Venture

Поэтому агентство по поиску талантов объявило кастинг для конкурса красоты, выставив новые условия и требования. Принять участие могут девушки от 16 до 30 лет. Они должны не состоять в браке и иметь приятный характер. Раса организаторов не интересует. Но главный критерий — модели должны хорошо смотреться в масках, пишет World of Buzz.

Фото © Facebook / MTV - Multi Talent Venture и Pexels.com / Ketut Subiyanto

Фото © Facebook / MTV - Multi Talent Venture и Pexels.com / Ketut Subiyanto

Девушек, занявших призовые места, ждут титулы, подарки, участия в шоу и, вероятно, дальнейшая карьера в шоу-бизнесе. По информации агентства, многие модели уже подали заявки на участие — видимо, даже самые стеснительные красавицы набираются смелости, понимая, что лицо их будет скрыто.

Ох, у меня наконец-то есть шанс!

國泰

Мне тоже теперь можно на конкурс, ха-ха-ха

Jessy K

Это не конкурс, а мечта!

Katleen Loh

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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