Наденьте маску: на конкурс красоты приглашаются девушки, которые хороши, даже когда не видно лица
Таким необычным способом организаторы шоу хотят напомнить, что битва с вирусом ещё продолжается и не стоит расслабляться раньше времени.
Фото © Pexels.com / Ketut Subiyanto
Современные проблемы требуют современных решений, поэтому владельцы компании по поиску талантов из Джохора, Малайзия, придумали новый конкурс красоты. Из-за различных ограничений по CoViD-19 организаторы шоу пришли к выводу, что теперь для моделей важно не просто прекрасно выглядеть, а хорошо смотреться и в защитных масках.
Фото © Facebook / MTV - Multi Talent Venture
Поэтому агентство по поиску талантов объявило кастинг для конкурса красоты, выставив новые условия и требования. Принять участие могут девушки от 16 до 30 лет. Они должны не состоять в браке и иметь приятный характер. Раса организаторов не интересует. Но главный критерий — модели должны хорошо смотреться в масках, пишет World of Buzz.
Фото © Facebook / MTV - Multi Talent Venture и Pexels.com / Ketut Subiyanto
Девушек, занявших призовые места, ждут титулы, подарки, участия в шоу и, вероятно, дальнейшая карьера в шоу-бизнесе. По информации агентства, многие модели уже подали заявки на участие — видимо, даже самые стеснительные красавицы набираются смелости, понимая, что лицо их будет скрыто.
Ох, у меня наконец-то есть шанс!
Мне тоже теперь можно на конкурс, ха-ха-ха
Это не конкурс, а мечта!
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