Каким вырос 16-летний сын Михаила Евдокимова от модели-мулатки, с которой артист изменял жене
Подросток совсем не знает отца, ведь тот погиб в жуткой автокатастрофе, когда Даниилу был годик.
Фото © Twitter / Юрий Гилев
Известный и всеми любимый юморист, актёр и политик Михаил Евдокимов 15 лет назад попал в страшную аварию, в которой погиб вместе со своим охранником и водителем. Тогда артист был женат на Галине Евдокимовой, с которой растил вместе дочь. Но брак не помешал Михаилу заиметь также двух детей на стороне, одним из которых стал Даниил. Его мама — темнокожая модель Инна Белова — осталась после смерти артиста с годовалым сыном на руках, которого не признавала семья Евдокимова.
Фото © Twitter / Юрий Гилев и Instagram / innabelova9462
Ни о чём не жалею, ни на что не жалуюсь. Никогда ни на что из Мишиного не претендовала. Мне было не до этого. Нашему сыну тогда только годик исполнился. Даню поднимала. У меня лет десять отношений с мужчинами не было — жила для сына
Фото © Instagram / innabelova9462 и YouTube / Россия 1
Однако ДНК-тест подтвердил отцовство артиста, и следующие десять лет Инна посвятила своему ребёнку. Позже она вышла замуж за бизнесмена, от которого родила второго сына. Так Даниил оказался в новой семье с отчимом и маленьким братом, за которым он с удовольствием следит.
С братом Миши мы сделали ДНК-тест, который подтвердил, что Даниил — сын Евдокимова. Мне это было нужно, чтобы Даня никогда больше не слышал насмешек и оскорблений, чтобы у него был документ и он бы мог официально взять фамилию отца. Сын уже совсем взрослый, учится в кадетском корпусе. Очень на отца похож — такой же смелый и весёлый
Фото © YouTube / Россия-1
Но, хоть мальчик и весёлый, другу и коллеге отца Ефиму Шифрину Даниил честно признался, что не смотрит юмористические передачи, потому что не понимает шутки. Однако старые выступления отца он включает периодически вечерами, чтобы узнать его получше. Даниил заявил, что хочет стать военным, но в каком роде войск — он пока не определился. И рассказал о семейных традициях, связанных с отцом.
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