Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Пропавший в лесу во время охоты глава Минздрава Омской области нашёлся живым

Александр Мураховский, потерявшийся в Большеуковском районе, сам вышел к людям. По данным Лайфа, от госпитализации мужчина отказался.

10 мая 2021, 09:11
<p>Фото © ТАСС / Евгений Софийчук</p>

Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший в лесу во время охоты, нашёлся живым. Мужчина самостоятельно вышел к деревне Баслы, рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.

По данным нашего собеседника, от госпитализации Мураховский отказался, попросив отвезти его обратно на охотничью базу.

В Омской области временно приостановили поиски пропавшего на охоте министра Мураховского

В Омской области временно приостановили поиски пропавшего на охоте министра Мураховского

При этом пресс-служба правительства региона уточнила, что Мураховский находится в нормальном состоянии, он проходит обследование в районной больнице.

О том, что Мураховский пропал, Лайф сообщал накануне. 7 мая он уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово и пропал. Около суток знакомые министра искали его самостоятельно, а затем обратились к правоохранителям. В поисковой операции было задействовано порядка 100 человек, включая сотрудников Росгвардии, МЧС и полиции. 9 мая в шести с половиной километрах от охотничьей базы был найден квадроцикл, при этом самого Мураховского рядом с ним обнаружено не было.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1