Пропавший в лесу во время охоты глава Минздрава Омской области нашёлся живым

О том, что Мураховский пропал, Лайф сообщал накануне. 7 мая он уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово и пропал. Около суток знакомые министра искали его самостоятельно, а затем обратились к правоохранителям. В поисковой операции было задействовано порядка 100 человек, включая сотрудников Росгвардии, МЧС и полиции. 9 мая в шести с половиной километрах от охотничьей базы был найден квадроцикл, при этом самого Мураховского рядом с ним обнаружено не было.