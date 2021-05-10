Пропавший в лесу во время охоты глава Минздрава Омской области нашёлся живым
Александр Мураховский, потерявшийся в Большеуковском районе, сам вышел к людям. По данным Лайфа, от госпитализации мужчина отказался.
Фото © ТАСС / Евгений Софийчук
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший в лесу во время охоты, нашёлся живым. Мужчина самостоятельно вышел к деревне Баслы, рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.
По данным нашего собеседника, от госпитализации Мураховский отказался, попросив отвезти его обратно на охотничью базу.
При этом пресс-служба правительства региона уточнила, что Мураховский находится в нормальном состоянии, он проходит обследование в районной больнице.
О том, что Мураховский пропал, Лайф сообщал накануне. 7 мая он уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово и пропал. Около суток знакомые министра искали его самостоятельно, а затем обратились к правоохранителям. В поисковой операции было задействовано порядка 100 человек, включая сотрудников Росгвардии, МЧС и полиции. 9 мая в шести с половиной километрах от охотничьей базы был найден квадроцикл, при этом самого Мураховского рядом с ним обнаружено не было.
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