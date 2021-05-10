Врач дал советы россиянам по сбору отпускной аптечки

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв в беседе с RT рассказал, какие лекарства непременно нужно взять с собой в дальнюю поездку или отпуск.

Так, врач указал, что в аптечке у каждого человека должно присутствовать спазмолитическое средство широкого спектра действия, которое поможет при различных болях и спазмах. А ещё необходимо прихватить анальгин — он снимет острую боль и собьёт высокую температуру.

По мнению Воробьёва, нужно помнить о ферментных препаратах, которые способствуют улучшению процесса пищеварения, а также о противорвотных и противодиарейных средствах.

В случае поездки с ребёнком при себе важно иметь порошок для восстановления электролитного баланса в организме — он поможет справиться с последствиями пищевого отравления, отметил профессор. Также специалист посоветовал положить в аптечку антигистаминные препараты, противоожоговую мазь и местные препараты для заживления ран и других поверхностных повреждений.

"Из не лекарств, естественно, термометр, желательно не ртутный, потому что ртутный может быть запрещён, так как его можно разбить. Однако электронный термометр плохо работает, так что нужно быть с ним очень аккуратными и несколько раз перемерять температуру. Ещё обязательно иметь с собой бинты, ватные диски и спиртовые салфетки", — сказал Воробьёв.

Кроме того, медик предупредил, что при поездке за границу лучше не брать с собой "Корвалол" и "Валокордин", поскольку в них содержится фенобарбитал, который запрещён в ряде стран мира. Из-за этого можно попасть в неприятную ситуацию на таможне, добавил терапевт.

А ранее врач общей практики Мохамед Али Вуада рассказал россиянам, какими лекарствами нельзя лечиться самостоятельно. По словам специалиста, некоторые препараты могут вызывать в организме определённые реакции, в результате чего дальнейшее лечение будет весьма затруднено.

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