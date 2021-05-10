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Врач дал советы россиянам по сбору отпускной аптечки

В частности, по словам медика, в поездку непременно нужно взять спазмолитик и анальгетик.

10 мая 2021, 09:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв в беседе с RT рассказал, какие лекарства непременно нужно взять с собой в дальнюю поездку или отпуск.

Так, врач указал, что в аптечке у каждого человека должно присутствовать спазмолитическое средство широкого спектра действия, которое поможет при различных болях и спазмах. А ещё необходимо прихватить анальгин — он снимет острую боль и собьёт высокую температуру.

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По мнению Воробьёва, нужно помнить о ферментных препаратах, которые способствуют улучшению процесса пищеварения, а также о противорвотных и противодиарейных средствах.

В случае поездки с ребёнком при себе важно иметь порошок для восстановления электролитного баланса в организме — он поможет справиться с последствиями пищевого отравления, отметил профессор. Также специалист посоветовал положить в аптечку антигистаминные препараты, противоожоговую мазь и местные препараты для заживления ран и других поверхностных повреждений.

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"Из не лекарств, естественно, термометр, желательно не ртутный, потому что ртутный может быть запрещён, так как его можно разбить. Однако электронный термометр плохо работает, так что нужно быть с ним очень аккуратными и несколько раз перемерять температуру. Ещё обязательно иметь с собой бинты, ватные диски и спиртовые салфетки", — сказал Воробьёв.

Кроме того, медик предупредил, что при поездке за границу лучше не брать с собой "Корвалол" и "Валокордин", поскольку в них содержится фенобарбитал, который запрещён в ряде стран мира. Из-за этого можно попасть в неприятную ситуацию на таможне, добавил терапевт.

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А ранее врач общей практики Мохамед Али Вуада рассказал россиянам, какими лекарствами нельзя лечиться самостоятельно. По словам специалиста, некоторые препараты могут вызывать в организме определённые реакции, в результате чего дальнейшее лечение будет весьма затруднено.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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