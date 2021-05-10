СЖР назвал Украину опасной для журналистов страной после избиения стрингера Ruptly

Секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир заявил, что надежда на расследование дела с нападением на стрингера Ruptly на Украине крайне мала. По его мнению, Незалежная является страной, опасной для работы репортёров, передаёт РИА "Новости".

"Надежда на то, что расследованию дела с нападением на стрингера Ruptly будет дан ход, а тем более на то, что нападавшие будут задержаны и предстанут перед судом, крайне мала", — заявил Шафир.

По его словам, работа на Украине сейчас опасна как для российских журналистов, так и для коллег, связанных с российскими СМИ.

Секретарь СЖР подчеркнул, что Украина традиционно находится в лидерах списка европейских стран с наиболее высоким показателем нападений на журналистов. В прошлом году было зафиксировано около 80 случаев прямой физической агрессии, пострадало более 100 журналистов. Часто нападения происходят на съёмочные группы, уточнил Шафир.

Секретарь СЖР подчеркнул, что озвученные цифры — результат лишь официально зафиксированных случаев. Реальное количество нападений, расследованных силовыми органами, неизвестно.

Напомним, на Украине националисты избили внештатного сотрудника видеоагентства Ruptly, которое входит в состав российского телеканала RT. Как сообщила главный редактор RT и информагентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, это случилось после того, как стрингер взял интервью у прохожих об их отношении ко Дню Победы.

Авторы