Еврокомиссару Боррелю поручили представить проект первой военной концепции ЕС

Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю поручено до ноября подготовить проект первой европейской военной концепции под названием "Стратегический компас ЕС". К такому решению пришли министры иностранных дел 27 стран – участниц объединения во время Совета Европейского союза.

"Совет призывает верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании совета в ноябре 2021 года", — говорится в заявлении министров.

Отмечается, что совет призывает Брюссель придерживаться более стратегического курса действий и увеличить потенциал автономной работы. ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и быть в состоянии противостоять глобальным угрозам и вызовам безопасности, уточнили главы МИД.

Министры заявили о необходимости дальнейшей работы властей ЕС над тем, как побудить страны-участницы к улучшению формирования сил и предоставить достаточное количество средств и персонала для миссий и операций, а также подчеркнули, что сильное объединение ощутимо выгодно трансатлантическому и глобальному сотрудничеству.

"Совет подтверждает центральную роль международного партнёрства с многосторонними организациями, такими как ООН и НАТО", — также говорится в заявлении.

Сам Боррель, в свою очередь, заметил, что одним из аспектов работы военной концепции должно стать достижение некоторой стратегической автономии Евросоюза, однако уточнил, что ЕС не планирует обеспечивать безопасность без опоры на США, а лишь хочет создавать условия для проведения самостоятельных иностранных миссий без поддержки НАТО.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией. По его словам, настало время вернуться к диалогу и Москве.

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