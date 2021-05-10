Под Нижним Новгородом трое мужчин и девушка на Range Rover погибли, улетев в кювет
Предварительно, водитель не справился с управлением, из-за чего машину вынесло с дороги.
В Нижегородской области в районе села Ясное легковушка с пассажирами опрокинулась в кювет, погибли трое мужчин и девушка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД РФ.
Отмечается, что 9 мая в полицию обратилась жительница Нижнего Новгорода, которая рассказала, что её 30-летний сын уехал на автомобиле вместе с друзьями в Сеченовский район области и пропал.
"В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудниками полиции утром 10 мая в районе села Ясное Сеченовского района в кювете был обнаружен автомобиль Range Rover, внутри которого находилось четыре трупа (трое мужчин, одна девушка). Один из погибших — сын заявительницы", — отмечается в сообщении.
Предварительно, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. На месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
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