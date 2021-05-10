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Учёные раскрыли семь простых способов замедлить старение мозга

Лучше обзавестись полезными привычками как можно раньше, но заняться этим никогда не поздно, отмечают эксперты.

10 мая 2021, 10:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Шведские учёные назвали семь простых способов замедлить старение мозга, сообщает издание Svenska Dagbladet. Отмечается, что на этот процесс влияет образ жизни и незначительные изменения в повседневном режиме помогут улучшить здоровье мозга.

"Чем старше мы становимся, тем больше наше поведение влияет на мозг. Обычно говорят о трёх видах стимуляции, полезных для мозга: физическая стимуляция, когнитивная стимуляция и социальная стимуляция", — отметил профессор психологии здоровья в Гётеборгском университете Магнус Линдвалль.

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Для того чтобы замедлить процесс старения, в первую очередь необходимо больше двигаться. Существует большое количество доказательств, что физическая активность полезна для мозга, а сидячий образ жизни усиливает и умножает воспалительные процессы в организме. Также увеличивается риск развития деменции. Кроме того, в приоритете хороший здоровый сон. Нужно стараться спать не менее семи часов в сутки. Согласно исследованию, если в возрасте 50–60 лет регулярно спать по шесть часов и меньше, то растёт риск деградации памяти и мышления.

Также на работу нервных клеток и способность мозга создавать новые клетки влияет рацион. Правильный набор пищи должен включать в себя много овощей, ягод, фруктов, бобовых, орехов, цитрусовых, оливкового масла и рыбы. Отмечается, что при переизбытке животных жиров и белков сложнее получить достаточное количество полиненасыщенных жирных кислот, которые жизненно важны для мозга. Необходимо также стараться не набирать лишний вес.

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Учёные добавляют, что важно позаботиться о хорошей микрофлоре кишечника. Они подчёркивают, что 90% гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, производится именно в этом органе и лишь 10% — в мозге. Стоит употреблять больше клетчатки и питаться разнообразнее.

Также на здоровье мозга позитивно влияет хорошее психологическое самочувствие. Здесь речь идёт об отношениях с близкими, активности человека, наличии смысла и миссии жизни. Если в окружении всё спокойно и хорошо, то снижаются стресс и интенсивность воспалительных процессов в организме, что в свою очередь улучшает когнитивные способности. Кроме того, важно всю жизнь учиться чему-то новому, так как деятельность, требующая концентрации и отработки для хорошего результата, стимулирует образование новых клеток мозга.

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Ранее учёные определили три переломных этапа старения человека. В эти периоды у добровольцев наблюдались значительные изменения в крови на белковом уровне.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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