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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

За несколько дней с момента предыдущего рекорда он вырос сразу на 80 пунктов.

10 мая 2021, 10:45
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B36m63fo4cB/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">moscow_exchange</a></p>

Фото © Instagram / moscow_exchange

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум, превысив 3700 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 13:35 мск индекс составляет 3703,06 пункта (+0,55%), что является новым достижением.

Индекс РТС поднялся на 0,02% и достиг 1577,83 пункта.

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Рост происходит на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря ожиданиям восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

Напомним, предыдущий рекорд был зафиксирован 5 мая и составлял он 3631,12 пункта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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