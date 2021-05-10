Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
За несколько дней с момента предыдущего рекорда он вырос сразу на 80 пунктов.
Фото © Instagram / moscow_exchange
Индекс Московской биржи обновил исторический максимум, превысив 3700 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
К 13:35 мск индекс составляет 3703,06 пункта (+0,55%), что является новым достижением.
Индекс РТС поднялся на 0,02% и достиг 1577,83 пункта.
Рост происходит на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря ожиданиям восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.
Напомним, предыдущий рекорд был зафиксирован 5 мая и составлял он 3631,12 пункта.
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