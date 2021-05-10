Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Путин и Алиев в телефонном разговоре поздравили друг друга с Днём Победы

Лидеры государств отметили, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность.

10 мая 2021, 10:55
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидеры стран поздравили друг друга с Днём Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В ходе разговора Владимир Путин и Ильхам Алиев тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в записи.

Президенты отметили, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность.

Лавров посетит Баку и встретится с президентом Азербайджана

Лавров посетит Баку и встретится с президентом Азербайджана

Также главы государств подтвердили обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия. Политики условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Ранее Лайф рассказал, что Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров обсудили конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Лидеры условились организовать очную встречу в Москве.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин и Жапаров обсудили конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

сегодня в 10:34

Лавров посетит Баку и встретится с президентом Азербайджана

сегодня в 08:33

Европарламент выделит 1,4 млн евро на поддержку молодых политических лидеров из России и других стран

сегодня в 09:53

В Совфеде оценили планы Чехии о многомиллионной компенсации за взрывы во Врбетице

сегодня в 11:27

Во Франции задержали подозреваемых по делу об убийстве полицейского

сегодня в 11:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1