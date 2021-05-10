Путин и Алиев в телефонном разговоре поздравили друг друга с Днём Победы
Лидеры государств отметили, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидеры стран поздравили друг друга с Днём Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"В ходе разговора Владимир Путин и Ильхам Алиев тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", — говорится в записи.
Президенты отметили, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность.
Также главы государств подтвердили обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия. Политики условились о дальнейших контактах на различных уровнях.
Ранее Лайф рассказал, что Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров обсудили конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Лидеры условились организовать очную встречу в Москве.
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