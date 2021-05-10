Четырёхкратная чемпионка Европы биатлонистка Старых завершила карьеру из-за проблем со здоровьем

Четырёхкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых завершила спортивную карьеру. Об этом сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

"Она завершила карьеру. После операции на позвоночнике она не смогла восстановить здоровье настолько, чтобы это позволило тренироваться", — пояснил он в беседе с ТАСС.

В сентябре минувшего года 33-летняя спортсменка была прооперирована из-за травмы спины, из-за этого ей пришлось пропустить зимний сезон. Отмечается, что в последние годы у Старых неоднократно случались рецидивы.

Ирина Старых является четырёхкратной чемпионкой Европы по биатлону. В сезоне 2013/14 она завоевала две медали на этапах Кубка мира — серебро и бронзу. Однако после этого россиянка была дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил. В 2013 и 2017 годах Ирина становилась чемпионкой Европы.

Ранее Лайф писал, что российская биатлонистка Маргарита Васильева расплакалась, рассказывая о своей зарплате. По словам спортсменки, ей очень трудно работать по пять с половиной часов в день, получая подобную сумму. Однако в Госдуме в этом не увидели ничего удивительного и пообещали дисквалификацию Васильевой.

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