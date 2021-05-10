Во Франции задержали подозреваемых по делу об убийстве полицейского

Во Франции задержали нескольких подозреваемых по делу об убийстве полицейского. Видео © Twitter / Gérald DARMANIN

Во Франции в рамках расследования убийства полицейского в Авиньоне задержали четырёх человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, выступая в эфире телеканала BFM.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить всю национальную полицию, потому что четыре дня, днём ​​и ночью, под руководством прокурора, мы ищем этих подозреваемых", — отметил глава МВД в эфире.

Он заявил, что все имеющиеся у правоохранителей данные позволяют говорить о причастности задержанных к убийству, а также подтвердил, что, предположительно, один из злоумышленников застрелил полицейского. Однако Дарманен не стал отвечать на вопросы о личности подозреваемых.

Отмечается, что троих предполагаемых преступников задержали во время проверки на дороге в департаменте Гар, когда те, вероятно, пытались уехать в Испанию. Один из них подозревается непосредственно в убийстве правоохранителя. По данным телеканала, двое задержанных, которым 19 и 20 лет соответственно, ранее уже привлекались по делам, связанным с наркотиками и нарушением общественного порядка.

Ранее Лайф рассказывал, что во Франции в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками погиб 40-летний полицейский. Стоит отметить, что за последние несколько недель это второй случай гибели сотрудника правоохранительных органов во Франции от рук преступников. В конце апреля в холле комиссариата Рамбуйе злоумышленник нанёс сотруднице полиции два удара ножом, в результате чего она умерла. В свою очередь французские власти назвали это терактом.

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