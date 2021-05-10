В Совфеде оценили планы Чехии на многомиллионные компенсации за взрывы во Врбетице

Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не собирается платить Чехии, решившей потребовать компенсацию из-за взрывов во Врбетице. Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".

"Они уже не знают, что им придумать. С какой стати мы должны им что-то платить? Не было ни расследования, ни установления всех фактов. Никто им платить не будет, это абсурд", — сказал парламентарий.

Джабаров добавил, что премьер-министр Чехии заигрался, предложив европейским странам выслать российских дипломатов. По его мнению, такая политика является именно игрой главы кабмина республики, который "очень хочет понравиться американцам". При этом сенатор отметил хорошие отношения между народами России и Чехии.

Ранее Лайф уже писал, что Чехия намерена потребовать у России около одного миллиарда крон (почти 47,5 миллиона долларов) компенсации из-за взрывов, случившихся на складах боеприпасов во Врбетице, в причастности к которым республика подозревает спецслужбы РФ. При этом отмечается, что, если поступят соответствующие запросы из пострадавшего региона, запрашиваемая сумма может быть увеличена. В то же время ряд местных политиков выразили уверенность, что шансы на получение денег невелики.

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