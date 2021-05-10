Военный эксперт усомнился в переброске войск США в Таджикистан и Узбекистан из-за рычагов влияния России

США не планируют просто так покидать Центральную Азию и ищут возможность удержать свои войска в регионе после вывода их из Афганистана. Однако разместить солдат в Узбекистане или Таджикистане не получится — сделать это не позволит Россия. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Очевидно, что США просто не хотят покидать Центральную Азию. В Афганистане они удержаться уже не могут, любая их задержка приведёт к серьёзным последствиям. Пакистан их не принимает, Индия — тем более, Иран — вообще без вопросов. Остаются только республики: Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Но это не вызовет никакого энтузиазма у России. А у РФ достаточно серьёзные рычаги влияния и на Узбекистан, и на Таджикистан", — сказал Шурыгин Лайфу.

Эксперт напомнил, что американские военные уже были в Узбекистане, откуда их вышвырнули за попытку цветной революции, и в Таджикистане, откуда им также пришлось уйти, ведь они не договорились о порядке пребывания с новой администрацией.

Нынешние же сообщения о намерениях США остаться в регионе поступают для возможности оценки реакции государств, заметил Шурыгин. При этом в Персидском заливе есть страны, готовые принять американских военных, например Иордания. Также Америка может попытаться использовать территорию Ирака, так или иначе находящегося под её контролем, предположил собеседник.

"Есть ещё целый ряд стран, в том числе и Саудовская Аравия, но это всё настолько далеко от регионов, в которых они хотели бы задержаться, что в общем, скорее всего, это не вынужденная, а бессмысленная мера", — добавил Шурыгин.

Если же у США ничего не получится в своих задумках, то они отправятся на базы в районе Персидского залива и будут сидеть там, резюмировал специалист.

Ранее СМИ узнали о просьбе союзников США отсрочить вывод американских солдат из Афганистана. На Западе опасаются, что их дипломаты не смогут покинуть страну, если талибы решатся захватить столицу.

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