В Китае пожарный вертолёт загорелся в воздухе и рухнул, два человека погибли

В Китае рухнул пожарный вертолёт, два человека погибли, двое пропали. Видео © Twitter / ChinaAviationReview

В Китае потерпел крушение пожарный вертолёт, в результате чего два члена экипажа погибли, а ещё двое числятся пропавшими без вести. Инцидент произошёл в провинции Юньнань на юге страны. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Предварительно, вертолёт упал в озеро Эрхай. На борту летательного аппарата находилось четыре человека. Спасатели смогли найти двух из них, однако спасти пострадавших не удалось. Поиски пропавших продолжаются. Произошедшее попало на видео, которое появилось в Сети.

На кадрах видно, что вертолёт сначала немного зависает над водой, а затем начинает крутиться вокруг своей оси. В определённый момент он накреняется в одну сторону и резко теряет высоту. Раздаётся взрыв, после которого летательный аппарат падает в воду.

Сообщается, что в поисково-спасательных работах в общей сложности задействовано 16 лодок и около 500 человек.

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