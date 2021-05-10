В Китае пожарный вертолёт загорелся в воздухе и рухнул, два человека погибли
Инцидент произошёл, когда летательный аппарат находился над озером для забора воды.
Скриншот © Twitter / ChinaAviationReview
В Китае рухнул пожарный вертолёт, два человека погибли, двое пропали. Видео © Twitter / ChinaAviationReview
В Китае потерпел крушение пожарный вертолёт, в результате чего два члена экипажа погибли, а ещё двое числятся пропавшими без вести. Инцидент произошёл в провинции Юньнань на юге страны. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.
Предварительно, вертолёт упал в озеро Эрхай. На борту летательного аппарата находилось четыре человека. Спасатели смогли найти двух из них, однако спасти пострадавших не удалось. Поиски пропавших продолжаются. Произошедшее попало на видео, которое появилось в Сети.
На кадрах видно, что вертолёт сначала немного зависает над водой, а затем начинает крутиться вокруг своей оси. В определённый момент он накреняется в одну сторону и резко теряет высоту. Раздаётся взрыв, после которого летательный аппарат падает в воду.
Сообщается, что в поисково-спасательных работах в общей сложности задействовано 16 лодок и около 500 человек.
Ранее Лайф рассказывал о крушении легкомоторного самолёта в Татарстане, в результате которого погибли пилот и пассажирка. Отмечается, что за время службы погибший зарекомендовал себя как ответственный и очень умный работник.
Лента новостей
Выбор редакции
Сеть шокировали фото с туристом, застрявшим на разбившемся стеклянном мосту
Погода не помешала: Парад Победы в Москве продолжился пролётом авиации
Во Франции задержали подозреваемых по делу об убийстве полицейского
Путин сегодня сыграет в гала-матче "Ночной хоккейной лиги" в Сочи
Путин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Комментариев: 0