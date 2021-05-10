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Путин призвал россиян прививаться от коронавируса

В России прививки от ковида получило порядка 21 миллиона граждан.

10 мая 2021, 12:22

Путин призвал россиян прививаться от коронавируса. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин призвал россиян к продолжению активной вакцинации и тестирования на коронавирус.

"Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя времени, делать прививку", — заявил российский лидер журналистам.

Как сообщил глава государства, от ковида в стране привилось порядка 21 миллиона человек. Результаты вакцинации в России очень хорошие, отметил Путин.

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Напомним, сам президент привился от коронавируса 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию. Путин посоветовал использовать контрастный душ. А 14 апреля российский лидер сделал вторую прививку от коронавируса.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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