Путин призвал россиян прививаться от коронавируса
В России прививки от ковида получило порядка 21 миллиона граждан.
Путин призвал россиян прививаться от коронавируса. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин призвал россиян к продолжению активной вакцинации и тестирования на коронавирус.
"Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя времени, делать прививку", — заявил российский лидер журналистам.
Как сообщил глава государства, от ковида в стране привилось порядка 21 миллиона человек. Результаты вакцинации в России очень хорошие, отметил Путин.
Напомним, сам президент привился от коронавируса 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию. Путин посоветовал использовать контрастный душ. А 14 апреля российский лидер сделал вторую прививку от коронавируса.
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