Путин рассказал о хорошем титре антител после прививки от коронавируса

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него хорошие показатели антител к коронавирусу. Соответствующий анализ у главы государства взяли накануне, 9 мая.

"Результат позитивный. <...> Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналистов.