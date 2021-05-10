Путин рассказал о хорошем титре антител после прививки от коронавируса
В апреле глава государства сделал вторую прививку одним из российских препаратов против ковида.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Путин рассказал о хорошем титре антител после прививки от коронавируса. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него хорошие показатели антител к коронавирусу. Соответствующий анализ у главы государства взяли накануне, 9 мая.
"Результат позитивный. <...> Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности. Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналистов.
Напомним, президент России Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. В Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все три вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Сам глава государства позже поделился способом, как легче перенести вакцинацию. Путин посоветовал использовать контрастный душ. А 14 апреля российский лидер сделал вторую прививку от коронавируса.
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