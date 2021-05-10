Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Над девушкой смеялись из-за витилиго, но с помощью тату она превратила белые пятна в свою изюминку

Теперь Анна пытается в своём блоге рассказывать об особенности, чтобы другие не сталкивались с тем же адом, через который пришлось пройти ей в детстве.

10 мая 2021, 12:00

Фото © Instagram / agentnass

Сейчас 25-летняя Анна Насс из Стокгольма, Швеция, работает стилистом в салоне, ведёт популярный блог в "Инстаграме" и любит своё отражение, но к этому ей пришлось очень долго идти. Девушку всю жизнь травили за пятна на коже — обзывали и прогоняли, чтобы не заразиться. В то время мало кто знал о витилиго — нарушении пигментации кожи, — которое совершенно точно не способно передаться, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / agentnass

Фото © Instagram / agentnass

Первые светлые пятна начали появляться у Анны в 8 лет, но тогда девочка думала, что просто неудачно загорела. Однако пятна разрастались, и тогда родители повели её в больницу. Там семье Насс объяснили, что такое витилиго, расстроив, что оно не лечится. Узнав о диагнозе, девушка подумала, что её жизнь кончена. Она старалась не загорать, чтобы светлые пятна были незаметны на её коже. В гардеробе у Анны вся одежда была с длинными рукавами — девушка следила, чтобы каждый сантиметр тела был прикрыт. Потом она начала набивать татуировки, чтобы за ними спрятать витилиго.

Фото © Instagram / agentnass

Фото © Instagram / agentnass

Устав объяснять каждому, что за странности происходят с её кожей, Анна начала писать об этом посты в "Инстаграме", чтобы в следующий раз просто давать ссылку. Она была удивлена, когда получила множество комментариев от людей, которые вовсе не считали её уродиной. Тогда девушка стала вести блог, начав делать другие тату — такие, которые лишь подчёркивали её светлые пятна.

Фото © Instagram / agentnass

Фото © Instagram / agentnass

Нет смысла страдать и плакать по ночам в подушку из-за того, что ты физически не можешь исправить. Я не обязана обожать каждую частичку себя, но и постоянно ненавидеть свою кожу не стоит. Если хочется выйти на пляж в бикини — делай это с гордо поднятой головой. Жизнь слишком коротка, чтобы лишать себя чего-то только из-за косых взглядов людей. Сейчас мне не стыдно за свои пятна и я почти не вспоминаю о витилиго

Анна Насс

Звезда телешоу выложила фото в бикини, наплевав на то, что после родов её фигура заметно "поплыла"

Звезда телешоу выложила фото в бикини, наплевав на то, что после родов её фигура заметно "поплыла"

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Тело молодой девушки вытащили из Обводного канала в Петербурге

сегодня в 08:20

"Это очень мощно": Российский блогер сильно удивил американцев рассказом о Дне Победы

вчера в 11:08

"У меня биполярное расстройство": 10 откровений о том, почему бездомные выбрали жизнь на улице

сегодня в 10:30

"Абсолютно слепой" итальянец 10 лет получал пенсию по инвалидности, продолжая водить машину

сегодня в 12:57

Путин сегодня сыграет в гала-матче "Ночной хоккейной лиги" в Сочи

сегодня в 12:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1